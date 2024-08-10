

Гиви Мачарашвили вышел в финал Олимпиады

10.08.2024 21:14





На Олимпийских играх 2024 года в Париже борец вольного стиля Гиви Мачарашвили (97 кг) выступит в финале турнира.



Мачарашвили в полуфинале победил выступающего за Азербайджан дагестанца Магомедхана Магомедова со счетом 5:0.



К этому времени у Грузии 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.



Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль. Серебряную медаль завоевал и грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе. Боксер Лаша Гурули же стал обладателем бронзовой медали.





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