

Лаша Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом

11.08.2024 11:06





На Олимпиаде-2024 в Париже грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) стал трехкратным олимпийским чемпионом и обладателем золотой медали.



В рывке он зафиксировал вес в 215 кг, а в толчке – 255 кг.



Кроме того, Лаша Талахадзе является семикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.



На данный момент у Грузии 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.



Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он принес сборной Грузии первую золотую медаль. Гено Петриашвили завоевал для сборной Грузии вторую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль Олимпиады. Кроме того, серебряную медаль завоевал грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламандизе. А боксер Лаша Гурули завоевал на Олимпийских играх бронзовую медаль.





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