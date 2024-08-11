

Гено Петриашвили – олимпийский чемпион

11.08.2024 11:08





Борец вольного стиля Гено Петриашвили (125 кг) – обладатель золотой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.



В финале Петриашвили одержал победу над иранцем Амиром Заре со счетом 10:9. В полуфинале он одолел выступающего за Азербайджан Георгия Мешвилдишвили.



Ранее двукратным олимпийским чемпионом стал дзюдоист Лаша Бекаури. Он принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль Олимпиады. Кроме того, серебряную медаль завоевал грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламандизе. А боксер Лаша Гурули завоевал на Олимпийских играх бронзовую медаль.





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