

В тюрьмах Грузии содержатся 994 иностранца из 56 стран

11.08.2024 14:14





На середину 2024 года в тюрьмах Грузии содержались 994 иностранца из 56 стран. Это почти каждый десятый, или 9,6% от общего числа заключенных — данные Национальной службы статистики на 1 июля.



Из них 673 человека уже осуждены за различные преступления, остальные ждут приговора.



Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. Женщин — 95, и двое несовершеннолетних.



Треть иностранцев-заключенных – граждане Турции. Далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.



Всего на 1 июля 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 367 человек.



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