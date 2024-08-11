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Гиви Мачарашвили завоевал на Олимпиаде серебряную медаль


11.08.2024   15:56


На Олимпийских играх 2024 года в Париже борец вольного стиля Гиви Мачарашвили (97 кг) завоевал серебряную медаль.

В финале Мачарашвили уступил выступающему за Бахрейн дагестанцу Ахмеду Тажудинову.

Ранее в полуфинале грузинский борец победил выступающего за Азербайджан дагестанца Магомедхана Магомедова.

На данный момент у Грузии 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он принес сборной Грузии первую золотую медаль. Гено Петриашвили завоевал для сборной Грузии вторую золотую медаль. Третье золото взял тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль Олимпиады. Кроме того, серебряную медаль завоевал грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламандизе. А боксер Лаша Гурули завоевал на Олимпийских играх бронзовую медаль.


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