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Продолжаются поиски альпиниста, пропавшего на вершине Шхелда
12.08.2024 11:33
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на вершине Шхелда продолжаются поиски альпиниста Арчила Бадриашвили, предположительно погибшего от удара молнии.
По сообщению ведомства агентства, с утра в поисках задействован вертолет. Как заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте сложные метеоусловия.
Для справки, на вершине Шхелда, предположительно, от удара молнии погиб один альпинист, еще троих альпинистов доставили на вертолете невредимыми в Местию.
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