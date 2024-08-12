

Продолжаются поиски альпиниста, пропавшего на вершине Шхелда

12.08.2024 11:33





По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на вершине Шхелда продолжаются поиски альпиниста Арчила Бадриашвили, предположительно погибшего от удара молнии.



По сообщению ведомства агентства, с утра в поисках задействован вертолет. Как заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте сложные метеоусловия.



Для справки, на вершине Шхелда, предположительно, от удара молнии погиб один альпинист, еще троих альпинистов доставили на вертолете невредимыми в Местию.





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