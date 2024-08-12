

В клинике скончался мужчина которого избил спецназовец

12.08.2024 12:55





Скончался мужчина, избитый служащим Департамента особого назначения МВД Грузии в селе Атени.



Состояние Реваза Миханашвили ухудшилось 11 августа, врачам спасти его не удалось.



У 55-летнего мужчины были множественные травмы, в реанимационном отделении клиники он находился без сознания.



По делу об избиении гражданина Грузии уже приговорен к предварительному заключению нападавший силовик Деметре Ревазашвили. Вместе с ним на Миханашвили напал и другой человек — Иосеб Барджадзе, однако полиции пока не удалось задержать беглеца.





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