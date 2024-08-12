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Грузия завоевала на Олимпийских играх три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали
12.08.2024 13:24
Олимпийская делегация Грузии завершила летние игры 2024 года в Париже на 24-м месте по общему медальному зачету.
Парижская Олимпиада оказалась для нашей страны самой успешной за всю историю независимости. Грузия завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Дзюдо – Лаша Бекаури (золото), Тато Григалашвили, Илья Суламанидзе (серебро)
Тяжелая атлетика – Лаша Талахадзе (золото)
Вольная борьба – Гено Петриашвили (золото), Гиви Мачарашвили (серебро)
Бокс – Лаша Гурули (бронза)
Самой успешной для олимпийской сборной Грузии до Парижа-2024 стал Пекин-2008, где мы завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Лучший результат на Олимпиаде в Париже показали США – на счету американских спортсменов 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.
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