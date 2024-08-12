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Спасатели обнаружили тело погибшего альпиниста
12.08.2024 17:12
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тело погибшего альпиниста Арчила Бадриашвили на вершине Шхельда в Сванетии, на скалистом склоне на высоте около 3800 метров.
По сообщению ведомства, в рамках поисково-спасательной операции тело альпиниста переправлено пожарными-спасателями Главного управления по реагированию на особые ситуации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями с привлечением соответствующей спецтехники и вертолета пограничной полиции, и в настоящее время проходят соответствующие процедуры.
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