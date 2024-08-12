

Грузия занимает седьмое место по количеству золотых медалей на душу населения

12.08.2024 20:54





Летние Олимпийские игры в Париже завершились. США заняли первое место по общему количеству медалей – в копилке американских спортсменов 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали. Китай немного отстал от США (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых).



Эти две страны на протяжении десятилетий стабильно лидируют в Олимпийских играх, и это неудивительно, учитывая материальные и человеческие ресурсы этих государств. Соединенные Штаты, где проживает более 333 миллионов человек, являются ведущей экономикой мира. Китай является второй по величине экономикой на планете, а население превышает 1400 миллионов человек.



После завершения Парижа-2024 мировые СМИ пишут о разной статистике Олимпиады – имеется в виду количество золотых медалей на душу населения. В этом рейтинге лидируют совершенно другие страны.



Олимпийская делегация Грузии завершила летние игры 2024 года в Париже на 24-м месте по общему медальному зачету. Однако по количеству золотых медалей на душу населения она занимает седьмое место в мире.



Десять самых успешных стран мира по количеству золотых медалей на душу населения по версии «Евроспорта» (Париж, 2024):



Доминика – золотая медаль (1), население (67 000 человек)



Сент-Люсия — золотая медаль (1), население (184 000 человек)



Новая Зеландия – золотая медаль (10), население (5 338 000)



Бахрейн – золотая медаль (2), население (1 701 575 человек)



Словения — золотая медаль (2), население (2 123 000 человек)



Нидерланды — золотая медаль (15), население (17 977 000 человек)



Грузия — золотая медаль (3), население (3 694 600 человек)



Ирландия — золотая медаль (4), население (5 281 600 человек)



Норвегия – золотая медаль (4), население (5 562 363 человека)



Австралия – золотая медаль (18), население (27 364 621 человек)



Интересно, что по количеству золотых медалей на душу населения США находятся на 34-й позиции, Китай – на 51-й.





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