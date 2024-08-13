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В аэропорту Тбилиси встречали победителей и призеров Олимпийских игр
13.08.2024 11:33
Олимпийские чемпионы Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили, а также серебряный призер Гиви Мачарашвили вернулись на родину с Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В Тбилисском международном аэропорту спортсменов встречали члены их семей и болельщики, которые поздравили их с успехом.
Олимпийские игры в Париже торжественно закрылись 11 августа, следующие игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Олимпийская делегация Грузии завершила летние игры 2024 года в Париже на 24-м месте по общему медальному зачету. Олимпиада оказалась для нашей страны самой успешной за всю историю независимости. Грузия завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
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