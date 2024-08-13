

Мамардашвили на радаре «Ливерпуля»

13.08.2024 13:41





Вратарь сборной Грузии стал одним из лучших игроков команды, которая сенсационно вышла в плей-офф чемпионата Европы. Сейчас Мамардашвилли принадлежит испанской "Валенсии", но вскоре может сменить клубную прописку.



"Ливерпуль" всерьез рассматривает возможность подписания Георгия Мамардашвили за сумму, превышающую 30 миллионов евро, у "Валенсии" и последующей его аренды.



Окончательного решения пока нет, но переговоры продолжаются, все зависит от "Ливерпуля". Грузинский голкипер заинтересован в переходе в "Ливерпуль", - сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на источники.



Отметим, что после завершения чемпионата Европы Мамардашвилли стал самым дорогим вратарем Евро-24 по версии Transfermarkt.



Сенсационный выход в плей-офф Евро-24 стал возможен благодаря победе Грузии над Португалией.



Другой футболист грузинской команды Жорж Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров Евро-24.



Ранее легенда "Реала" португалец Пепе объявил о завершении карьеры. Криштиану Роналду трогательно попрощался с экс-одноклубником.





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