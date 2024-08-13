

Пол МакКартни поддержал кафе «Мзиури» в Тбилиси

13.08.2024 15:05





Администрация кафе пишет, что музыкант уже несколько лет является поклонником Cafe Mziuri и знает об общественной деятельности основателей соцпроекта.



С 2017 года Cafe Mziuri поддерживает международную инициативу «Понедельник без мяса» (Meat free Monday), которая направлена на решение проблемы защиты животных и окружающей среды.



mak новости кафе "Мзиури", Пол Маккартни



«Я полностью поддерживаю усилия Аны в отношении этого кафе и очень надеюсь, что ему будет позволено продолжить хорошую работу в «понедельник без мяса», — пишет МакКартни.



Meat free Monday — это международное движение, которое призывает людей не есть мясо (а также продукты с содержанием мяса) по понедельникам, тем самым улучшая свое здоровье и «здоровье планеты». Также оно призывает бороться с глобальным потеплением, снижая потребление мясной продукции.



Напомним, в июне 2024 года стало известно, что социальное кафе «Мзиури» в Тбилиси могут закрыть. Кафе работало в парке Мзиури в течение 8 лет. Однако, как сообщается, мэрия Тбилиси расторгла договор с владелицей учреждения — Анной Гогуадзе.



Мэр Тбилиси, генсек «Мечты» Каха Каладзе прокомментировал информацию о расторжении договора с нынешней администрацией кафе «Мзиури» — социального учреждения в районе Ваке в Тбилиси. Политик заявил, что будет объявлен аукцион и каждый желающий сможет принять участие в нем.



Каладзе сообщил, что срок действия контракта истек и кафе, согласно закону, будет продано с аукциона.



Напомним, идея создания кафе «Мзиури» принадлежит гражданской активистке Анне Гогуадзе. В 2015 году она обратилась к мэрии Тбилиси с просьбой предоставить в пользование небольшое заброшенное здание и прилегающую территорию, чтобы обустроить там социально-общественное пространство. При поддержке бизнеса, друзей и рядовых граждан Гогуадзе удалось благоустроить пространство и открыть маленькое кафе.



В «Мзиури» напечатали меню со шрифтом Брайля, наняли на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, стали активно продвигать идею сортировки отходов и устраивать вегетарианские понедельники. Регулярно в амфитеатре у кафе проводились разные мероприятия – концерты, кинопоказы, лекции.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





