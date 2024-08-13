

Семья, дети которой погибли при пожаре в Зугдиди, была в базе социально незащищенных

13.08.2024 19:14





Семья, дети которой погибли при пожаре в Зугдиди, участвовала в программе экстренной помощи семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Об этом сообщило Агентство госопеки.



Пожар вспыхнул на шестом этаже жилого дома около двух часов ночи. Двое шестилетних мальчиков-близнецов погибли, задохнувшись в дыму. Выбраться удалось старшим брату и сестре, 10 и 11 лет. Матери ночью дома не было, она работала в ночную смену. Соседи говорят, что в квартире, которую семья арендовала, за неуплату был отключен свет и газ, и предполагают, что пожар мог произойти от свечи, которую зажгли дети, чтобы не оставаться в темноте.



Агентство госопеки уточняет, что семья состояла в базе социально незащищенных и по программе экстренной помощи ежемесячная выплата составляла 1500 лари (около $555).



С 2018 года дети находились под опекой государства по решению суда, и воспитывались в приемной семье. С апреля 2023 года статус госопеки был снят, и дети "в целях реинтеграции и с учетом их интересов" были возвращены в биологическую семью.



Выжившие подростки в настоящее время находятся в больнице в Зугдиди, их состояние стабильное.



МВД ведет расследование инцидента по статье 188 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение или уничтожение объекта по неосторожности, повлекшее человеческие жертвы.





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