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В приемных семьях в Грузии находятся 1 324 ребенка
14.08.2024 12:30
В приемных семьях в Грузии находятся 1 324 ребенка. Это данные за 6 месяцев 2024 года, сообщило госагентство по опеке.
По данным Агентства по оказанию помощи жертвам государственной опеки и торговли людьми, из 1 324 детей 410 имеют статус инвалидности.
Кроме того, по данным Агентства, 137 детей находятся на попечении родственников, а 221 ребенок — в небольших домах семейного типа.
Ведомство заявило, что 451 ребенок был реинтегрирован (процесс воссоединения -ред.).
На данный момент в Грузии 146 детей со статусом усыновления/удочерения. Из них 116 — с особенностями развития и особыми потребностями.
Число потенциальных усыновителей намного больше: 1667 человек.
Усыновление/удочерение ребенка в Грузии — очень долгий бюрократический процесс, потенциальные родители проверяются по множеству критериев. Некоторые пары стоят в очереди годами. Другая проблема — большинство заявителей хотят стать родителями здоровых детей и не рассматривают кандидатуры тех, у которых сложные хронические заболевания и нужен особый уход.
За первую половину года в Грузии новую семью нашли всего восемь детей.
В 2023 году в Грузии было усыновлено/удочерено 56 детей, в том числе четверо с ограниченными возможностями здоровья.
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