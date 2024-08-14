

В приемных семьях в Грузии находятся 1 324 ребенка

14.08.2024 12:30





В приемных семьях в Грузии находятся 1 324 ребенка. Это данные за 6 месяцев 2024 года, сообщило госагентство по опеке.



По данным Агентства по оказанию помощи жертвам государственной опеки и торговли людьми, из 1 324 детей 410 имеют статус инвалидности.



Кроме того, по данным Агентства, 137 детей находятся на попечении родственников, а 221 ребенок — в небольших домах семейного типа.



Ведомство заявило, что 451 ребенок был реинтегрирован (процесс воссоединения -ред.).



На данный момент в Грузии 146 детей со статусом усыновления/удочерения. Из них 116 — с особенностями развития и особыми потребностями.



Число потенциальных усыновителей намного больше: 1667 человек.



Усыновление/удочерение ребенка в Грузии — очень долгий бюрократический процесс, потенциальные родители проверяются по множеству критериев. Некоторые пары стоят в очереди годами. Другая проблема — большинство заявителей хотят стать родителями здоровых детей и не рассматривают кандидатуры тех, у которых сложные хронические заболевания и нужен особый уход.



За первую половину года в Грузии новую семью нашли всего восемь детей.



В 2023 году в Грузии было усыновлено/удочерено 56 детей, в том числе четверо с ограниченными возможностями здоровья.





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