

Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину

14.08.2024 12:32





Тело погибшего на войне в Украине грузинского бойца Бондо Гагнидзе доставили на родину.



Гагнидзе сражался на передовой против оккупантов с первого дня войны. Он был членом второго подразделения 67-го батальона, сражавшегося на луганском направлении.



Бондо Гагнидзе был убит 30 июля. Он попал под массированный обстрел с воздуха на окраине Луганска. Боевым товарищам удалось забрать его тело с места взрыва спустя два дня.



Перед доставкой тела бойца в Грузию память 47-летнего грузинского воина почтили в Киевском кафедральном соборе.





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