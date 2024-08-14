

Жители села Шукрути проведут акцию у дома Иванишвили

14.08.2024 12:39





Жители села Шукрути Чиатурского района (Западная Грузия) 24 августа пройдут маршем в село Чорвила, где проведут акцию у дома Бидзины Иванишвили.



«154 дня в палатке. 24 августа мы соберемся со всего села Шукрути и в 3 часа и мирно промаршируем к дому Бидзины Иванишвили в селе Чорвила, чтобы обратиться к центральному правительству с просьбой включиться в процессы и сыграть роль посредника», — написано на странице движения Шукрути в Facebook.



12 августа жителям села огласили решение Сачхерского районного суда судьи Иване Кипиани, согласно которому им предписывалось «не препятствовать добыче марганца». Таким образом Сачхерский районный суд удовлетворил иск «Грузинского Марганца» в котором компания требовала прекращения протеста.



Жители Шукрути 154-й день протестуют против деятельности компании «Грузинский марганц», ранее они заблокировали подъезды к шахтам.



«Вызывает удивление то, что компания требует от пострадавшего населения села возмещения ущерба в размере 5 500 000 лари. Это одна из попыток запугать жителей села. Суд дает компании добро на продолжение незаконной деятельности. На ход протеста это не повлияет. Наоборот, поскольку наше государство не может нас защитить, не может регулировать отношения между компанией и населением села, мы всеми доступными способавми будем защищать наши семьи, дома и деревню от разрушения», — говорят участники протеста.



Жители Шукрути планируют обжаловать решение суда.



Ранее Прокуратура предъявила троим участникам протеста в селе Шукрути Чиатури обвинение в организованных действиях наносящих ущерб. Как говорится в заявлении прокуратуры, с марта 2024 года подсудимые вместе с другими лицами организовали пикетирование подземных рудников Корохнали и Шукрути, принадлежащих ООО «Магароэли».



Участвующие в протесте шахтеры и часть местного населения требуют от компании «Грузинский Марганец» выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 годов. Согласно меморандуму, подписанному с жителями села Шукрути в 2020 году, компания должна была выплатить от 700 000 лари до 1 000 000 лари в год. «Грузинский Марганец» утверждает, что уже выплатил в три раза больше компенсации. По словам участников акции, 20 июля руководители «Грузинского Марганца» пытались силой восстановить рабочий процесс на шахте.



Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию «Грузинский Марганец» в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. Как указывают бастующие, часть домом в селе пришли в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села.





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