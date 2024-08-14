

«Ливерпуль» платит за Мамардашвили 35 млн, «Валенсия» требует 40 млн — MARCA

14.08.2024 16:55





«Ливерпуль» увеличил до 35 миллионов евро предложение о покупке Георгия Мамардашвили у «Валенсии».



Решение теперь должен принять владелец «Валенсии» миллиардер Питер Лим. Об этом сообщает испанское спортивное издание MARCA.



Издание пишет, что предложение находится на столе переговоров, решение, которое они примут сейчас, будет окончательным и должно произойти в ближайшее время, поскольку терпение сторон на исходе.



«Валенсия» требует за трансфер Мамардашвили 40 миллионов. За последние несколько часов, по словам испанского журналиста, интерес «Ливерпуля» к Мамардашвили возрос еще больше.



По данным того же источника, на данный момент «красные» уже сделали Валенсии два предложения и оба были отклонены. Ставка увеличена до 35 миллионов евро, что близко к сумме, которую просит сингапурский владелец Валенсии Питер Лим, а именно 40 миллионов.



Испанское издание называет Мамардашвили голкипером настоящего и будущего Европы, но отмечает, что, несмотря на это, цена, которую «Валенсия» просит за него у «Ливерпуля», нереальна для нынешнего рынка.



Если трансфер наконец состоится, Георгий Мамардашвили станет основным голкипером «Ливерпуля» после того, как Элисон Беккер покинет «красных». Нынешний первый вратарь «Ливерпуля», бразилец Элисон Беккер, является одним из лучших вратарей мира. Ходят слухи о возможном трансфере 31-летнего Элисона в Саудовскую Аравию.



По словам Фабрицио Романо, известного в мире футбола итальянского журналиста, переговоры между «Ливерпулем» и «Валенсией» все еще продолжаются, но стороны еще не пришли к соглашению.





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