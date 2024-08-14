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Хави едет в Грузию искать новые таланты для «Леванте»
14.08.2024 17:13
Пресс-служба «Леванте» (в частности хорошо известный грузинам Хави) распространила заявление о том, что представители испанского клуба отберут таланты, родившиеся в Грузии в период с 2006 по 2011 год.
«Если ты любишь футбол, ты обязательно должен использовать этот шанс! При поддержке Кочоры Хави и Леванте приезжают в Грузию искать новые таланты! Мы ждем вас в понедельник и вторник, родившихся в период с 2006 по 2011 год, чтобы показать нам свои способности и получить стипендию Леванте!», — говорится в сообщении испанского клуба.
Напомним, честь «Леванте» защищает игрок сборной Грузии Георгий Кочорашвили. По распространенной информации, данная инициатива принадлежит именно ему.
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