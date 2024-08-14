|
|
|
Билеты на матч Грузия-Чехия будут продаваться только онлайн
14.08.2024 17:17
«Билеты на матч между Грузией и Чехией, который пройдет в Тбилиси 7 сентября, будут продаваться только онлайн», — сообщает официальный сайт сборной Грузии.
«7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи сборная Грузии встретится с Чехией. Билеты на матч будут продаваться только онлайн на сайте tkt.ge.
Стоимость билета на игру Грузия-Чехия составит 10, 30 и 50 лари. Каждый пользователь может купить максимум два билета для посещения матча. Продажа билетов начнется 15 августа в 12:00″, — говорится в сообщении.
Напоминаем, что этим матчем сборная Грузии начнет матчи группы B1 Лиги наций УЕФА, где нашими соперниками, помимо Чехии, будут команды Албании и Украины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна