

Билеты на матч Грузия-Чехия будут продаваться только онлайн

14.08.2024 17:17





«Билеты на матч между Грузией и Чехией, который пройдет в Тбилиси 7 сентября, будут продаваться только онлайн», — сообщает официальный сайт сборной Грузии.



«7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи сборная Грузии встретится с Чехией. Билеты на матч будут продаваться только онлайн на сайте tkt.ge.



Стоимость билета на игру Грузия-Чехия составит 10, 30 и 50 лари. Каждый пользователь может купить максимум два билета для посещения матча. Продажа билетов начнется 15 августа в 12:00″, — говорится в сообщении.



Напоминаем, что этим матчем сборная Грузии начнет матчи группы B1 Лиги наций УЕФА, где нашими соперниками, помимо Чехии, будут команды Албании и Украины.







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