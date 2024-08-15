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За 6 месяцев в Агентство государственной опеки поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей


15.08.2024   10:41


За 6 месяцев текущего года (январь-июнь) в Агентство государственной опеки и помощи жертвам трефикинга поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей.

По статистике ведомства, классификация случаев следующая:

физическое – 212;

психологическое – 187;

сексуальное - 79;

пренебрежение – 140;

принуждение - 8;

экономическое насилие – 5;

ранние браки - 112;

трудовая эксплуатация - 0;

Буллинг/кибербуллинг – 12;

Прочее - 202.


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