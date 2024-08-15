

За 6 месяцев в Агентство государственной опеки поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей

15.08.2024 10:41





За 6 месяцев текущего года (январь-июнь) в Агентство государственной опеки и помощи жертвам трефикинга поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей.



По статистике ведомства, классификация случаев следующая:



физическое – 212;



психологическое – 187;



сексуальное - 79;



пренебрежение – 140;



принуждение - 8;



экономическое насилие – 5;



ранние браки - 112;



трудовая эксплуатация - 0;



Буллинг/кибербуллинг – 12;



Прочее - 202.





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