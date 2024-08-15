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За 6 месяцев в Агентство государственной опеки поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей
15.08.2024 10:41
За 6 месяцев текущего года (январь-июнь) в Агентство государственной опеки и помощи жертвам трефикинга поступили сообщения о 957 случаях насилия в отношении детей.
По статистике ведомства, классификация случаев следующая:
физическое – 212;
психологическое – 187;
сексуальное - 79;
пренебрежение – 140;
принуждение - 8;
экономическое насилие – 5;
ранние браки - 112;
трудовая эксплуатация - 0;
Буллинг/кибербуллинг – 12;
Прочее - 202.
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