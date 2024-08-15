

Сегодня начнется продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Чехии

15.08.2024 10:42





Продажа билетов на матч между футбольными сборными Грузии и Чехии начнется сегодня, с 12:00 в онлайн-режиме на сайте TKT.GE.



По информации национальной сборной Грузии по футболу, билеты будут стоить 10, 30 и 50 лари, купить их можно будет только онлайн.



7 сентября национальная сборная Грузии по футболу проведет матч первого тура Лиги наций УЕФА. Встреча пройдет на стадионе им. Михаила Месхи в 20:00.





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