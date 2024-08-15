

«Мец» судится с «Лионом» из-за трансфера Микаутадзе

15.08.2024 10:57





«Бывший клуб Георгия Микаутадзе «Мец» подал в суд на «Олимпик Лион», — сообщает Lequipe.



«Мец» обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции для защиты своих прав, поскольку до сих пор не получил часть согласованной суммы по трансферу Георгия Микаутадзе от лионского «Олимпика».



Клубы обговорили трансфер 1 августа, согласно которому, «Лион» должен был выплатить «Мецу» первую часть сделки, 8 миллионов евро, сразу после подписания контракта.



В итоге этого не произошло – «Лион» перевел «Мецу» на данном этапе всего 3 миллиона евро. Эту сумму бывший клуб Георгия получил с опозданием, примерно через 10 дней.



Президент «Олимпик Лиона» Джон Текстор приводит тот факт, что команда получила небольшую часть бонусов от продажи телевизионных прав, и призывает «Мец» набраться терпения.



Однако «Мец» обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы защитить свои права и разрешить ситуацию», — утверждает Lequipe.



Напомним, что трансферная стоимость Георгия Микаутадзе составляет 18,5 миллионов евро. К этому добавляется бонус от последующего трансфера грузинского футболиста.







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