

В Грузии резко увеличилась обращаемость с коклюшем - Иване Чхаидзе

15.08.2024 11:23





В амбулаторном секторе резко увеличилась обращаемость с коклюшем, эти пациенты редко нуждаются в госпитализации, в основном при осложнении воспаления легких, - сообщил «IPN» руководитель национальной группы технических консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы Иашвили, профессор ТГМУ Иване Чхаидзе.



По его словам, одной из особенностей 2024 года является рост случаев коклюша.



«Статистика коклюша не представлена ​​вместе с респираторными вирусами, однако статистика его распространения выделяется. Текущий год радикально отличается от предыдущих, увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев. Одной из особенностей 2024 года является рост случаев коклюша.



В амбулаторном секторе резко увеличилась обращаемость с коклюшем, эти пациенты редко нуждаются в госпитализации. В основном в случае осложнения воспаления легких. В клинике у нас есть случаи с воспалением легких», - отметил Чхаидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





