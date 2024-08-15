

Группа грузинских археологов отправилась в Иорданию

15.08.2024 12:41





Группа археологов отправилась в Иорданию, чтобы спланировать археологические работы на руинах грузинского пустынного монастыря. Информацию распространяет Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.



По сообщению ведомства, в июле в рамках рабочего визита министра культуры Грузии в Иорданское Хашимитское Королевство, с иорданской стороной была достигнута договоренность о том, что группа грузинских ученых-археологов отправится в Иорданию и проведет археологические работы на руинах грузинского пустынного монастыря Карак-Шихан.



«В июле этого года министр посетила территорию грузинского пустынного монастыря Шихан в городе Эль-Карак. В целях осуществления достигнутой договоренности, Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии пригласило возглавить экспедицию профессора Тбилисского государственного университета Вахтанга Личели.



Несколько дней назад археологи Национального агентства охраны культурного наследия отправились с рабочим визитом на гору Шихан. Под руководством профессора Вахтанга Личели они проведут рекогносцировочные археологические работы на территории грузинского монастыря и разработают проект проведения масштабных археологических работ. Вместе с группой грузинских археологов на месте присутствует представитель Департамента охраны древностей Министерства туризма и культурного наследия Иорданского Хашимитского Королевства.



Важно, что соответствующие службы Министерства туризма и культурных ценностей Иордании и местные археологи всесторонне поддерживают нас в процессе планирования археологических работ.



Грузинская экспедиция в Иордании в последние годы не могла вести деятельность. До этого грузинская экспедиция под руководством грузинского ученого Тамилы Мгалоблишвили активно посещала грузинские монастыри в Иордании и соседних странах и собирала соответствующую документацию. Позже, по определенным причинам, в том числе из-за пандемии, грузинская сторона не смогла продолжить археологические работы и исследования.



Грузинский пустынный монастырь располагался в городе Эль-Карак на самой высокой горе Шихан. Он был основан в XI веке грузинским священнослужителем Габриэлем Тбилели, который провел в этом монастыре последние годы своей жизни. Пустынный монастырь просуществовал до 13 века. Сохранилось несколько рукописей монастыря, которые хранятся в библиотеке Греческой Патриархии Иерусалима. Монастырь был своего рода филиалом Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря», — отмечается в информации Национального агентства охраны культурного наследия.





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