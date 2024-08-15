

В Тбилиси стартовал сезон женского шахматного Гран-при 2024-2025 годов

15.08.2024 13:33





С 14 по 25 августа в грузинской столице проходит первый из шести турниров, в котором примут участие 20 сильнейших шахматисток со всего мира, определяя будущее женских шахмат.



Серия WGP 2024-2025 внесет несколько ключевых изменений, включая увеличение числа участниц с 16 до 20, расширение числа турниров с четырех до шести и увеличение призового фонда до 120’000 евро.



Каждый игрок будет участвовать в трех из шести турниров, зарабатывая очки в зависимости от своего положения в каждом из них.



Две лучшие участницы серии получат места в женском турнире претендентов ФИДЕ 2026 года.



— «Мы рады, что это событие начнется в Грузии, учитывая богатое шахматное наследие страны», — считает президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.



ФИДЕ сделала женские шахматы одним из своих приоритетов, и обновленная серия женских Гран-при — это возможность еще больше повысить осведомленность о шахматах, надеясь привлечь больше женщин-игроков и спонсоров.



В этом турнире участвуют две бывшие чемпионки мира среди женщин — Александра Костенюк, победительница мюнхенского этапа серии 2022-2023, и Мария Музычук, а также несколько самых перспективных игроков в шахматном мире.



Первый тур стартует в четверг, в 15:00 по местному времени в Тбилиси. Турнир в Тбилиси проходит в Biltmore Tbilisi. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут на оставшуюся часть партии, с прибавкой 30 секунд на ход, начиная с первого хода.



Грузия является родиной таких легенд, как бывшие чемпионки мира среди женщин Нона Гаприндашвили (первая женщина, получившая звание гроссмейстера) и Майя Чибурданидзе, а также трехкратная чемпионка Союза среди женщин Нана Александрия, которая занимает почетное место в шахматной истории. Ныне Грузия готовит таланты мирового класса, включая Нану Дзагнидзе, Нино Бациашвили, Лелу Джавахишвили и Беллу Хотенашвили.





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