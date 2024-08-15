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Все билеты на матч Грузия - Чехия были распроданы менее чем за час


15.08.2024   14:14


Все билеты на матч Грузия-Чехия были распроданы менее чем за час.

Продажа билетов на встречу началась сегодня в 12:00 на сайте tkt.ge, и каждый пользователь мог купить максимум два билета.

Свой первый матч после чемпионата Европы грузины проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе им. Михаила Месхи. С этой встречи сборная Грузии начинает соревноваться в группе В1 Лиги наций, где нашими соперниками, кроме Чехии, будут сборные Албании и Украины.

Из-за большого спроса, купить билет в 12:57 уже было невозможно, поскольку число зарегистрированных пользователей превысило 100 тысяч.

Стадион им. Михаила Месхи после работ по реабилитации, проведенных перед молодежным чемпионатом Европы 2023 года, вмещает 27 223 зрителя.


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