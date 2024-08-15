

В Баку задержан учредитель оппозиционного новостного портала

15.08.2024 16:15





В Баку задержан учредитель оппозиционного новостного портала Az24saat.org Вугар Гурдганлы. Его подозревают в мошеннических действиях путем злоупотребления доверием граждан.



По данным МВД Азербайджана, Гурдганлы, давая различные обещания гражданам, мошенническим образом присвоил денежные средства на сумму более чем 100 тысяч манатов.



Как сообщает Media.az, в отношении его возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, в настоящее время он находится под арестом.



По данным «Кавказского узла», в августе 2018 года суд в Азербайджане заблокировал оппозиционный новостной сайт www.az24saat.org. По словам руководителя сайта Вугара Гурдганлы, накануне на электронную почту пришло письмо за подписью директора Центра электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий Фаига Фарманова, в котором было предписано удалить четыре статьи в связи с распространением клеветы и лжи.



3 августа в Тбилиси был арестован азербайджанский журналист Афган Садыгов. В МВД заявили, что Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Семья связывает задержание с политическим преследованием со стороны правительства Ильхама Алиева.



6 марта были задержаны девять журналистов азербайджанского «Toplum TV» и три политических активиста.



Среди задержанных члены «Платформы III Республики» и движения NIDA.



По сообщению МВД Азербайджана, «на основании полученной информации о деятельности лиц в офисе телекомпании «Toplum TV» начаты оперативно-розыскные мероприятия».



Трое задержанных активистов Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли

являются членами общественного движения «III Республика Платформа». Платформа выступает за ограничение полномочий президента и переход к парламентской модели правления в Азербайджане.



«Toplum TV» позиционирует себя как независимый интернет-ресурс, который в основном занимается вопросами нарушений прав человека и коррупции в Азербайджане. «Toplum TV» работает с 2016 года.



В отчете Платформы защиты журналистики и обеспечения безопасности журналистов Совета Европы отмечается, что представители СМИ в Азербайджане подвергаются незаконным преследованиям.



С конца 2023 года в Азербайджане были арестованы десять журналистов. Большинство из них были представителями AbzasMedia.







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