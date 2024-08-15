

Meta удалила 76 учетных записей российской сети, действовавшей на Южном Кавказе

15.08.2024 21:15





Meta удалила 76 учетных записей Facebook, 30 страниц Facebook и 11 учетных записей Instagram за нарушение политики этих социальных сетей. По данным Meta, эти страницы поддерживали правящую партию "Грузинская мечта" во время протестов в Грузии против российского закона и критиковали участников протеста.



Сеть действовала в Грузии, Армении и Азербайджане.



В отчете говорится, что фейковые страницы Facebook были ориентированы на новости и распространяли ложную информацию. По данным Meta, Россия также использовала страницы YouTube, Telegram и TikTok и потратила на рекламу в общей сложности 77 тысяч долларов.



Расследованию Меты помогла информация, найденная и предоставленная «Честными выборами».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





