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Meta удалила 76 учетных записей российской сети, действовавшей на Южном Кавказе


15.08.2024   21:15


Meta удалила 76 учетных записей Facebook, 30 страниц Facebook и 11 учетных записей Instagram за нарушение политики этих социальных сетей. По данным Meta, эти страницы поддерживали правящую партию "Грузинская мечта" во время протестов в Грузии против российского закона и критиковали участников протеста.

Сеть действовала в Грузии, Армении и Азербайджане.

В отчете говорится, что фейковые страницы Facebook были ориентированы на новости и распространяли ложную информацию. По данным Meta, Россия также использовала страницы YouTube, Telegram и TikTok и потратила на рекламу в общей сложности 77 тысяч долларов.

Расследованию Меты помогла информация, найденная и предоставленная «Честными выборами».


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