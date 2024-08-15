|
|
|
Meta удалила 76 учетных записей российской сети, действовавшей на Южном Кавказе
15.08.2024 21:15
Meta удалила 76 учетных записей Facebook, 30 страниц Facebook и 11 учетных записей Instagram за нарушение политики этих социальных сетей. По данным Meta, эти страницы поддерживали правящую партию "Грузинская мечта" во время протестов в Грузии против российского закона и критиковали участников протеста.
Сеть действовала в Грузии, Армении и Азербайджане.
В отчете говорится, что фейковые страницы Facebook были ориентированы на новости и распространяли ложную информацию. По данным Meta, Россия также использовала страницы YouTube, Telegram и TikTok и потратила на рекламу в общей сложности 77 тысяч долларов.
Расследованию Меты помогла информация, найденная и предоставленная «Честными выборами».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна