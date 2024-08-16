

Директору и юристу строительной компании предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере

16.08.2024 13:41





Прокуратура Грузии предъявила директору и юристу строительной компании обвинение в том, что группа обманным путем по предварительному сговору получала крупную сумму денег.



По данным прокуратуры, следствие установило, что директор строительной компании «Левел+» и юрист этой же компании перепродали уже проданные квартиры многоэтажного жилого дома прочим лицам.



Обвиняемые заключили с потерпевшими договор купли-продажи квартир и продали им квартиры в жилом доме, расположенном в Батуми.



Кроме того, члены преступной группы продавали квартиры на 10 и 11 этажах жилого дома, при этом они получили только разрешение на строительство 9-этажного жилого дома. Таким образом, обвиняемые обманным путем завладели 466’491 лари, принадлежащими 8 потерпевшим.



Правоохранители арестовали обоих подозреваемых 14 августа. Им предъявлено обвинение по статье 180 (части 2 и 3), Уголовного кодекса Грузии (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное заранее согласованной группой, зафиксировано 8 эпизодов).



Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.



Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой применить лишение свободы в качестве меры пресечения. Расследование продолжается.







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