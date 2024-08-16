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Хартия журналистской этики Грузии не будет регистрироваться в т.н. «реестре иноагентов»
16.08.2024 19:13
14 августа 2024 года состоялось внеочередное собрание членов Хартии журналистской этики Грузии, на котором было решено, что Хартия не будет регистрироваться в т.н. «реестре иноагентов», созданном в результате принятия российского закона.
Членами Хартии журналистской этики Грузии являются более 300 журналистов.
Сегодня, 16 августа, Хартии журналистской этики Грузии опубликовала заявление в котором указала, что на собрании было единогласно поддержано решение о том, организация не должна соблюдать требование закона «О прозрачности иностранного влияния» и продолжить юридическую борьбу за защиту своих прав. При этом организация не будет проходить регистрацию в «Реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы».
Хартия считает, что закон «О прозрачности иностранного влияния» принятый в Грузии несовместим с принципами демократического, правового и социального государства и противоречит свободе выражения мнений, свободе объединений, праву на равное обращение и другим фундаментальным правам, гарантированным Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека.
«Этот закон делает невозможной интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, разрушает международную репутацию Грузии и европейское будущее, разрушает экономику Грузии и угрожает гражданскому порядку и миру в стране», — указано в заявлении.
В нем также говорится, что регистрация в «Реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы» несовместима с миссией, целями и принципами Хартии журналистской этики Грузии.
«Грузинская мечта» приняла российский закон 14 мая. Закон уже вступил в силу и предусматривает штрафы для гражданских организаций и СМИ.
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