

«Оспа обезьян» сравнительно тяжело протекает у детей, беременных женщин и лиц с иммуносупрессией - инфекционист

17.08.2024 11:45





По словам инфекциониста заболеваниям Майи Буцашвили, «оспа обезьян» сравнительно тяжело протекает у детей, беременных женщин и лиц с иммуносупрессией.



Как она пояснила, для начала заболевания характерны гриппоподобные симптомы: лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов. Через 1–3 дня появляется сыпь, которая начинается с лица и распространяется на другие части тела, в том числе на ладони и стопы. Сыпь сначала узловатая, затем становится волдырями с мутным содержимым. Через несколько дней они покрываются корочкой, которая впоследствии отпадает.



«Вчера ВОЗ объявила mpox (ранее известную как «оспа обезьян») международной угрозой общественному здравоохранению.



В настоящее время «оспа обезьян» активно распространяется в нескольких странах Африки. По оценке ВОЗ, вирус может распространиться по всей Африке и за пределы континента, однако пока случаи заболевания сконцентрированы в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах.



Аналогично, в июле 2022 года ВОЗ объявила «обезьяний вирус» международной угрозой, которая была снята в мае 2023 года, когда число случаев резко сократилось.



Краткое напоминание об этой инфекции:



Заболевание протекает относительно тяжело у детей, беременных женщин и лиц с иммуносупрессией. Симптомы схожи с симптомами оспы, но протекают легче. Вначале оно характеризуется гриппоподобными симптомами: лихорадкой, ознобом, головной и мышечной болью, увеличением лимфатических узлов. Через 1–3 дня появляется сыпь, которая начинается на лице и распространяется на другие части тела, в том числе на ладони и стопы. Сыпь сначала узловатая, затем становится волдырями, с мутным содержимым. Через несколько дней они покрываются корочкой, которая впоследствии отпадает.



Передача от человека с симптомами заболевания происходит капельным путем и при тесном контакте с различными биологическими жидкостями. Инкубационный период 6-13 дней (может достигать 21 дня).



Диагностика проводится методом PCR. Переносчиками являются грызуны и приматы.



Заболевание было впервые обнаружено у обезьян в 1958 году, отсюда и название. В 1970 году в Конго впервые был выявлен случай заболевания человека», - написала Буцашвили в соцсети.





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