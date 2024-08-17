

Грузия осталась на 49-м месте в клубном рейтинге УЕФА

17.08.2024 11:55





Тбилисская «Иберия» завершила выступление в конференц-лиге и, таким образом, грузинские клубы закрыли свой евросезон. Уже известно, что в клубном рейтинге УЕФА Грузия осталась на 49-м месте из 55 стран.



В клубном рейтинге УЕФА четыре грузинские команды («Динамо» Батуми, «Динамо Тбилиси», «Торпедо» Кутаиси, «Иберия») набрали в общей сложности 1250 очков.



В еврокубках батумское «Динамо», кутаисское «Торпедо» и «Иберия» выиграли по одному матчу, сыграли по одной в ничью и потерпели по два поражения. «Динамо Тбилиси» сыграло одну ничью и одно поражение.



В клубном рейтинге УЕФА Грузия опережает только Северную Македонию, Уэльс, Беларусь, Андорру, Гибралтар и Сан-Марино. Впереди нас Кипр, Азербайджан, Молдова, Косово, Армения, Латвия, Исландия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Казахстан, Мальта, Литва, Лихтенштейн, Эстония, Черногория, Люксембург…







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