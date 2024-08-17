

Тбилиси занял 73-е место среди столиц стран по всему миру по соотношению цен на кофе и пиво

17.08.2024 22:14





Тбилиси занял 73-е место среди столиц стран по всему миру по соотношению цен на кофе и пиво, согласно исследованию компании Finder.



Авторы сравнили средние цены на чашку капучино и кружку пива в 163 странах мира. Выяснилось, что в большинстве мировых столиц (51%) кофе стоит дороже пива. В Тбилиси, по данным Finder, кофе обходится в среднем в 2,55 фунта (8,8 лари), а пинта пива — в 1,83 фунта (6,3 лари).



По цене этих напитков Тбилиси опережают Ереван (60), Баку (46) и Стамбул (62), там кофе и пиво стоят дороже. Тем не менее, цены во многих столицах европейских государств ниже – в Праге, Мадриде, Будапеште, Подгорице, Софии, Белграде, Загребе, Риме.



Дороже всего кофе стоит в Копенгагене — 5,01 фунта (более 17 лари). Самое дорогое пиво в Дохе (Катар) — 9,99 фунта (около 35 лари). Самые дешевые кофе и пиво в Антананариву (Мадагаскар) — 0,84 фунта (2,9 лари) и 0,75 фунта (2,6 лари) соответственно.



Finder — глобальная финтех-компания, основанная в 2006 году. Она помогает сравнивать банковские и финансовые сервисы по всему миру. На сегодняшний день ее услугами пользуются более 5 млн человек в 20 странах мира.





Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





