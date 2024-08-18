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В Тушети открылся мемориал Национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе


18.08.2024   14:29


По инициативе Министерства обороны Грузии, на перевале Абано в Тушети открыта мемориальная стелла Национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, главный сержант Сил обороны, главный сержант Георгий Гогочури, члены семьи Национального героя и представители Сил обороны.

У мемориальной колонны еще раз вспомнили о героизме Георгия Анцухелидзе и почтили его память.


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