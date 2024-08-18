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В Тушети открылся мемориал Национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе
18.08.2024 14:29
По инициативе Министерства обороны Грузии, на перевале Абано в Тушети открыта мемориальная стелла Национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, главный сержант Сил обороны, главный сержант Георгий Гогочури, члены семьи Национального героя и представители Сил обороны.
У мемориальной колонны еще раз вспомнили о героизме Георгия Анцухелидзе и почтили его память.
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