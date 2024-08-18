

Испанский ФК Levante начинает отбор талантов в Грузии

18.08.2024 16:59





Представитель пресс-службы испанского ФК Levante — Хави, с которым грузинская общественность узнала из социальной сети во время Чемпионата Европы по футболу, прибыл в Тбилиси.



В Тбилисском международном аэропорту он заявил, что прибыл вместе с исполнительным директором по международным связям Levante UD, чтобы открыть новые грузинские таланты.



«Я хочу познакомиться с грузинской культурой, это ново для меня. Я должен увидеть страну. Мы хотим увидеть ту любовь, о которой писали в интернете. Нашим большим желанием было приехать в Грузию. Мы приехали, чтобы увидеть грузинских детей — новые таланты. 10 из них поедут с нами в Валенсию», — заявил Хави.



Он также рассказал о своем мнении по поводу грузинского футболиста, члена Levante UD, Георгия Кочорашвили, назвав его «выдающимся» и «очень харизматичным» игроком.



«Как только мы познакомились, мы сразу его полюбили — он нам понравился. Сейчас этот мальчик вырос, стал сильнее и его уже знают в Европе. Он заслужил уважение «Леванте», — заявил представитель испанского ФК.



Напомним, cтарейший футбольный профессиональный клуб Валенсии Levante («Леванте»), основанный в 1909 году, проведет в Грузии отборочные тренировки для детей 2006-2011 годов рождения. Об этом в соцсети сообщил полузащитник сборной Грузии и клуба «Леванте» Георгий Кочорашвили.





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