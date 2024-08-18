

Инфекционисты оценили риск эпидемии оспы обезьян в Грузии

18.08.2024 17:55





Риск распространения оспы обезьян в Грузии минимален, однако от инфицирования сегодня никто не защищен, считают специалисты.



Они отмечают, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем, как, например, короновирус.



«В отличие от респираторных инфекций, этот вирус передается намного сложнее, путем контакта, когда происходит контакт с пораженной кожей и слизистой. При этом для инфицирования необходим продолжительный контакт. Один из путей передачи – незащищенный половой контакт и в 2022 году эпидемия была связана именно с передачей половым путем», — заявил в эфире Общественного вещателя врач-инфекционист Центра инфекционной патологии и СПИДа Александр Гогинава.



В тоже время заведующая приемным отделением Центра Майя Залдастанишвили указала, что с учетом активных перемещений людей по всему миру нельзя говорить о том, что оспа обезьян не проникнет в Грузию. Хотя «такую большую эпидемию, как короновирус» она исключает, Залдастанишвили говорит о возможности распространения заболевания среди членов семьи или партнеров.



«Не могу сказать, что она не придет в Грузию. Вирус передается через достаточно тесный контакт. Мы путешествуем, у нас миграции, в Грузию приезжают из других стран… Не исключено, что «оспа обезьян» попадет и в Грузию», — сказала Залдастанишвили.



Медицинский директор детской Центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе заявил журналистам, что решение ВОЗ об объявлении чрезвычайной ситуации «носит скорее профилактический характер для остальных стран мира, чем отражает реальную опасность для той же Грузии».



«Для нашей страны это просто признак того, что определенном регионе мира появилась столь серьезная проблема», – заявил Чхаидзе.



Грузинская служба Радио Свобода поинтересовалась у Национального центра по контролю заболеваний и Минздрава, применяют ли они какие-то профилактические меры и по какому плану будут лечить больных в случае заражения. На вопросы журналистов ни ответили.



Чхаидзе также руководит технической консультативной группой совета по иммунизации Грузии. По его словам, вакцина от натуральной оспы, которую использовали повсеместно в странах советского блока, частично защищала и от обезьяньей оспы.



«Считается, что все те люди, которые были вакцинированы в тот период, также имеют некоторый иммунитет к «обезьяной оспе». Также считается, что если кому-то все же нужна вакцина, то «вакцина от оспы» может оказаться эффективной. Правда, этой вакцины в нашей стране уже нет и она никому не нужна, но в целом она должна быть эффективна против оспы обезьян», — сказал Чхаидзе.



Оспа обезьян — вирусное заболевание, вызванное вирусом из рода Orthopoxvirus. Существуют две клады вируса: I и II. Симптомы включают кожную сыпь, лихорадку, головную боль, мышечные боли, слабость и увеличение лимфоузлов, которые могут длиться 2–4 недели. Заражение происходит при контакте с больным человеком, зараженными предметами или инфицированными животными.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году. Тогда оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии.



В Грузии тогда зафиксировали два случая заражения. Оба пациента выздоровели.

К середине 2023 года вспышка в мировом масштабе сошла на нет и ВОЗ отменила режим ЧС.



Всего в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, следует из отчета ВОЗ от 12 августа. Сейчас вспышка наблюдается в странах Африки: Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.



Источник: Новости - Грузия

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