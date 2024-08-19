

Православная церковь отмечает Преображение Господне

19.08.2024 11:15





Сегодня Православная церковь отмечает Преображения Господне (Перицвалеба).



Преображение – один из 12-ти величайших христианских праздников. Оно является одним из известных эпизодов земной жизни Иисуса Христа. О Преображении нам повествуют евангелисты Матвей, Марк и Лука.



Иисус выбрал из своих учеников Петра, Якова и Иоанна и вместе с ними взошел для молитвы на гору Табор. Пока Господь молился, уставшие ученики заснули. А когда проснулись, то увидели, что Иисус преобразился – «лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми». Два пророка Ветхого Завета — Моисей и Илия — явились Господу и говорили с Иисусом о тех страстях и мучениях, которые его ожидали в Иерусалиме. После сошествия с горы Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.



19 августа, в день Преображения Господня, на безоблачном небе появляется облако, которое на протяжении всего праздника располагается над горой Табор.



По обычаю, в этот день христиане освящают в храме фрукты и благодарят Бога за новый урожай. В Грузии на службу верующие приносят целые корзины с фруктами и ягодами: виноградом, персиками, яблоками.





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