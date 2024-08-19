

Сегодня на курорте Бахмаро проходят традиционные скачки «Кубок Бахмаро 2024»

19.08.2024 17:08





Сегодня на курорте Бахмаро проходят традиционные скачки – «Кубок Бахмаро 2024». Начало традиции скачек было заложено в 30-х годах прошлого века. С тех пор спортивные соревнования проводятся ежегодно 19 августа. В мероприятии принимают участие десятки гонщиков из Самегрело, Аджарии, Гурии и разных регионов страны.



Перечень запланированных на сегодня мероприятий велик и разнообразен. В течение всего дня проходят детские развлекательные мероприятия, выставки и продажи продукции местных предпринимателей и гурийских виноделов. Сегодня будут награждены победители скачек.



В Бахмаро находятся представители исполнительной, законодательной и местной властей. По словам организаторов, организация традиционных скачек и народного праздника направлена на популяризацию туризма и развитие курорта Бахмаро.



Позже состоится концерт с участием певцов из Чохатаури. В конце дня будет организован фейерверк. Гости Бахмаро могут послушать электронную музыку до поздней ночи.





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