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Сегодня на курорте Бахмаро проходят традиционные скачки «Кубок Бахмаро 2024»
19.08.2024 17:08
Сегодня на курорте Бахмаро проходят традиционные скачки – «Кубок Бахмаро 2024». Начало традиции скачек было заложено в 30-х годах прошлого века. С тех пор спортивные соревнования проводятся ежегодно 19 августа. В мероприятии принимают участие десятки гонщиков из Самегрело, Аджарии, Гурии и разных регионов страны.
Перечень запланированных на сегодня мероприятий велик и разнообразен. В течение всего дня проходят детские развлекательные мероприятия, выставки и продажи продукции местных предпринимателей и гурийских виноделов. Сегодня будут награждены победители скачек.
В Бахмаро находятся представители исполнительной, законодательной и местной властей. По словам организаторов, организация традиционных скачек и народного праздника направлена на популяризацию туризма и развитие курорта Бахмаро.
Позже состоится концерт с участием певцов из Чохатаури. В конце дня будет организован фейерверк. Гости Бахмаро могут послушать электронную музыку до поздней ночи.
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