

Общественности будет представлена «Декларация культуры»

20.08.2024 11:48





Инициатива «Культура за демократию» опубликовала «Декларацию культуры».



Авторы намерены представить ее всем национальным и прозападным партиям и НПО как руководство к первому этапу реформы сферы культуры, после чего начнется формирование широкой дискуссионной площадки.



Эту инициативу подписали 90 представителей сферы культуры.



В документе говорится, что процесс демократизации Грузии находится в кризисе — прежде всего это выражается в кризисе культурных ценностей. Авторы указывают, что власти не реформировали советскую систему культуры, что подтверждается ощутимыми результатами.



«Усиливается авторитаризм, который отдаляет Грузию от самой гуманной и прогрессивной культурной среды в современном мире – Европы. Недемократическое правительство манипулирует обществом, подавляющее большинство которого на протяжении многих лет было лишено возможности культурного развития и поэтому слабо как гражданское общество.



В современной Грузии каждый день разрушаются памятники культурного наследия, прерываются процессы коммуникации с международными пространствами, серьезно ограничивается институциональная независимость и нарушается свобода слова, самовыражения, академической деятельности и творчества. Все это представляет большую угрозу сохранению, созданию и развитию национальной демократической культуры», — сказано в декларации.



Представители сферы культуры подчеркивают, что осознают роль культуры в процессе защиты прошлого и будущего государства, а также значимость культуры с точки зрения укрепления общества и каждого гражданина.



«Мы чувствуем ответственность за то, чтобы не отказываться от своей культурной идентичности и возможности прогресса. Мы объединяемся вокруг инициативы «Культура за демократию» и тем самым объединяем наш теоретический и практический опыт», — говорится в документе.



Это единство представителей сферы культуры, подчеркивается в обращении, направлено на преодоление культурного кризиса.



15 августа 2024 года общественности будет представлена «Декларация культуры» — документ, который должен заложить основу для фундаментальной реформы сферы культуры, где прописаны принципы и механизмы, которые будут задействованы в 2024-2025 годах.



«Инициатива «Культура за демократию» и ее «Декларация культуры» будут представлены всем национальным и прозападным политическим и гражданским структурам в качестве руководства к первому этапу реформирования сферы культуры, после чего мы приступим к формированию широкой дискуссионной платформы», — сказано в обращении представителей сферы культуры.



Среди 90 подписантов — искусствовед Софио Киласония, исследователь культурного наследия Цира Элисашвили, режиссер Нино Киртадзе, композитор Резо Кикнадзе, киновед Тео Хатиашвили, музыкант Наталия Беридзе, художник Лия Уклеба, поэт Паата Шамугия, писатель Лаша Бугадзе, киновед Ниниа Какабадзе, эксперт фотоискусства Нэстан Нижарадзе и другие.



Источник: SOVA

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