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«Леванте» продолжает отбор юных талантов в Грузии - в будущем планируется участие девушек
20.08.2024 11:57
Член сборной Грузии, полузащитник испанского клуба «Леванте» Георгий Кочорашвили обратился к болельщикам и к новому поколению грузинских футболистов. Он призвал девушек быть активными, поскольку, по его словам, женский футбол в Грузии развивается очень активно.
«Мы видим, на каком уровне выступает наша женская сборная, и, конечно, мы учтем участие девушек на следующих сборах», — заявил он, имея ввиду отборочные тренировки для детей, которые в Тбилиси провел ФК «Леванте», где играет Кочорашвили.
Детей, которым не удалось зарегистрироваться на отборочные тренировки испанского клуба «Леванте» или кто не отправится в Валенсию, грузинский футболист призвал не сдаваться.
«Я хотел бы призвать вас никогда не сдаваться. Я знаю, что это за путь. Футбол — это непросто, нужно быть психологически готовым, но я призываю вас никогда не сдаваться, продолжать упорно и уверенно работать, потому что Бог и футбол все оценят», — подчеркнул Георгий Кочорашвили.
Напомним, старейший футбольный профессиональный клуб Валенсии Levante («Леванте»), основанный в 1909 году, провел в Грузии отборочные тренировки для детей 2006-2011 годов рождения.
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