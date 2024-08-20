

«Леванте» продолжает отбор юных талантов в Грузии - в будущем планируется участие девушек

20.08.2024 11:57





Член сборной Грузии, полузащитник испанского клуба «Леванте» Георгий Кочорашвили обратился к болельщикам и к новому поколению грузинских футболистов. Он призвал девушек быть активными, поскольку, по его словам, женский футбол в Грузии развивается очень активно.



«Мы видим, на каком уровне выступает наша женская сборная, и, конечно, мы учтем участие девушек на следующих сборах», — заявил он, имея ввиду отборочные тренировки для детей, которые в Тбилиси провел ФК «Леванте», где играет Кочорашвили.



Детей, которым не удалось зарегистрироваться на отборочные тренировки испанского клуба «Леванте» или кто не отправится в Валенсию, грузинский футболист призвал не сдаваться.



«Я хотел бы призвать вас никогда не сдаваться. Я знаю, что это за путь. Футбол — это непросто, нужно быть психологически готовым, но я призываю вас никогда не сдаваться, продолжать упорно и уверенно работать, потому что Бог и футбол все оценят», — подчеркнул Георгий Кочорашвили.



Напомним, старейший футбольный профессиональный клуб Валенсии Levante («Леванте»), основанный в 1909 году, провел в Грузии отборочные тренировки для детей 2006-2011 годов рождения.





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