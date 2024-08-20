

Георгий Мамардашвили отказался играть в «Борнмуте» на правах аренды

20.08.2024 16:38





Вратарь испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили отказался играть в «Борнмуте» на правах аренды. Об этом сообщает Geo Team.



Как известно, «Ливерпуль» вел переговоры с «Валенсией» о подписании грузинского голкипера. Предполагалось, что он отправится на правах аренду в «Борнмут» до тех пор, пока действующий вратарь англичан покинет команду. Речь шла об 1-2 годах.



Как сообщает Geo Team, 23-летний вратарь считает, что лучше оставаться в «Валенсии» на правах аренды, чем находиться в аренде в «Борнмуте».



Ливерпуль и Валенсия продолжают переговоры в поисках лучшего варианта.





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