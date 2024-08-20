

Хвича Кварацхелия срочно вернулся в Грузию - он станет отцом

20.08.2024 18:27





Несколько недель назад было объявлено, что по семейным обстоятельствам Хвича Кварацхелия с опозданием присоединится к предсезонным сборам «Наполи», однако грузинский нападающий был срочно вызван Контэ и был вынужден отправиться в Италию.



Сегодня Хвиче Кварацхелия все-таки пришлось вернуться в Тбилиси. Он будет присутствовать на родах жены.



Как известно, Кварацхелия в конце первого тайма покинул поле из-за головокружения в матче, в котором «Наполи» противостоял «Вероне», хотя сейчас чувствует себя хоршо.



Кварацхелия вернется в Италию через два дня, будет полностью вовлечен в тренировки «Наполи» и будет готов сыграть в воскресном матче против «Болоньи».





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