

Здание аквариума в Батуми отреставрируют за 6,7 миллиона лари

20.08.2024 20:19





Здание Батумского аквариума на проспекте Руставели отремонтируют к концу следующего года. Об этом сообщили в мэрии Батуми. Кроме аквариума, в здании расположен Черноморский филиал Центра мониторинга и прогнозирования.



О том, что здание нуждается в реставрации, было известно еще в 2016 году. В 2019 году Агентство по охране культурного наследия начало разрабатывать проект восстановления территории аквариума (эскизы на фото). Однако вскоре началась пандемия коронавируса, бюджет был сокращен, а вопрос реконструкции здания отложен на неопределенный срок.



Детали. На проект будет выделено около 6,7 миллионов лари (примерно 2,5 миллиона долларов). Согласно условиям тендера, реставрация должна быть закончена до 10 декабря 2025 года.



Здание аквариума практически не обновлялось с момента открытия в 1966 году. Требуется капитальный ремонт крыши, замена старых перекрытий между этажами и полная реконструкция аквариума. В проекте отдельно прописана реставрация мозаики — ее нужно очистить, отремонтировать и украсить светодиодной подсветкой.





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