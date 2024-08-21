

Матч Грузия-Чехия будет транслироваться на большом экране на площади Республики

21.08.2024 12:06





Матч Грузия-Чехия будет транслироваться на большом экране на площади Республики - об этом мэр города сообщил на заседании правительства Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, на площади будет установлен экран и размещены объекты общественного питания.



Напомним, что матч против Чехии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА состоится 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи.



«Совместно с Федерацией футбола мы собираемся провести открытую демонстрацию на площади Республики. 7 сентября у грузинских болельщиков будет возможность прийти и вместе поддержать национальную сборную. Будут созданы все условия для поддержки команды в нормальных условиях. Будут установлены большие экраны и размещены объекты общественного питания", - сказал Каха Каладзе.





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