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Матч Грузия-Чехия будет транслироваться на большом экране на площади Республики


21.08.2024   12:06


Матч Грузия-Чехия будет транслироваться на большом экране на площади Республики - об этом мэр города сообщил на заседании правительства Тбилиси.

По словам Кахи Каладзе, на площади будет установлен экран и размещены объекты общественного питания.

Напомним, что матч против Чехии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА состоится 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи.

«Совместно с Федерацией футбола мы собираемся провести открытую демонстрацию на площади Республики. 7 сентября у грузинских болельщиков будет возможность прийти и вместе поддержать национальную сборную. Будут созданы все условия для поддержки команды в нормальных условиях. Будут установлены большие экраны и размещены объекты общественного питания", - сказал Каха Каладзе.


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