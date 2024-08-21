

HRW заявляет о неэффективности расследования нападений на грузинских активистов

21.08.2024 13:46





«Грузия: Жестокие нападения на критиков правительства» — так называется статья международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в которой говорится о событиях развернувшихся в Грузии в период принятия российского закона об иноагентах.



По данным организации, власти Грузии не осуществили должного расследования серии жестоких нападений на гражданских и политических активистов произошедших за последние месяцы.



HRW также указывает, что в преддверии парламентских выборов, безнаказанность за эти нападения рискует спровоцировать дальнейшее политическое насилие и нестабильность.



«Есть тревожные признаки того, что они [власти Грузии] не предпринимают необходимые следственные действия для привлечения виновных к ответственности», — указано в статье.



Представители организации лично поговорили с людьми, ставшими объектами жестоких нападений, а также с их адвокатами и другими правозащитниками. Они изучили и проанализировали общедоступную информацию о нападениях и продолжающемся расследовании. Они также запросили информацию в МВД Грузии и Генеральной прокуратуре.



В результате они пришли к выводу, что процесс расследования затянут и неэффективен. Кроме того, по оценке HRW, правоохранительные органы не предпринимают всех необходимых мер для выявления виновных.



«Если преследования и запугивания активистов, независимых СМИ и критиков правительства, останутся безнаказанными, это создаст риск подтолкнуть злоумышленников к эскалации насилия в месяцы перед предстоящими выборами в Грузии. Необходима срочно призвать к ответственности за эти жестокие нападения и угрозы насилия», — заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.



Чтобы получить информацию по конкретным случаям нападений на активистов, HRW обратилась в правоохранительные органы Грузии, однако получила от них лишь информацию о том, что расследование ведется, однако по этим делам ни кто не был арестован и уголовное преследование конкретных лиц не ведется.



«Большая часть нападений была совершена небольшими группами в общественных местах, в зоне, где находились очевидцы и камеры наблюдения. В большинстве случаев полиция официально начала расследование, хотя не выявила никого из нападавших и не произвела арестов. Есть признаки того, что они не предпринимают всех необходимых для расследования действий по установлению виновных», — читаем в статье организации.



Как указали в HRW, принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» привело к крупнейшим мирным протестам в Грузии за последние десятилетия.





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