

Иване Чхаидзе: Распространение коронавируса остается высоким, но не таким, как было в последние 2 недели

21.08.2024 14:33





Распространение коронавируса остается высоким, но не таким, как в последние 2 недели. Его доля уменьшилась наполовину, - об этом «Интерпрессньюс» сообщил медицинский директор Центральной детской больницы Иашвили Иване Чхаидзе.



Как пояснил руководитель национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессор ТГМУ Иване Чхаидзе, уже более месяца вирус гриппа не подтверждался.



«По последним статистическим данным, распространение коронавируса остается высоким, хотя и не таким, как был в последние 2 недели. Тогда распространение было более 50% из лабораторно подтвержденных случаев, сейчас его удельная доля с 52% уменьшилась почти наполовину. Уже больше месяца вирус гриппа не подтверждается, сейчас среди лабораторно подтвержденных случаев наиболее распространены коронавирус и риновирус.



Важно, что коронавирус, аденовирус, энтеровирус относятся к вирусам, вызывающим легко протекающие заболевания. Не вызывают тяжелых случаев, увеличения показателя госпитализаций. Их общая оценка – респираторное заболевание легкой и средней степени тяжести. В педиатрических больницах поток пациентов не увеличился, стандартная ситуация», - отметил Иване Чхаидзе.





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