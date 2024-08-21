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«Ливерпуль» готов раскошелиться на 40 млн за грузинского вратаря
21.08.2024 16:24
Появились новые данные о возможном переходе голкипера испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».
Как известно, переговоры между английской командой и «Валенсией» были остановлены из-за того, что стороны не смогли договориться о сумме трансфера. Британцы платили 30–35 миллионов, а испанцы требовали 40.
По последним данным, «Ливерпуль» готов раскошелиться на ту сумму, которую требует «Валенсия». Все станет ясно в ближайшее время. Еще одним важным фактором является позиция «Борнмута»: клуб хочет как можно скорее приобрести нового вратаря, и если трансфер грузинского вратаря затянется, то начнут искать новый вариант.
Ранее сообщалось, что Мамардавшили отказался от планов «Ливерпуля» сыграть один год за «Борнмут», и предпочел на тех же правах остаться в «Валенсии».
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