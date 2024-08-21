

Центр социальной справедливости обратился к шведской стороне в связи с забастовкой на «Evolution Georgia»

21.08.2024 19:35





Часть сотрудников «Evolution Georgia» продолжают забастовку, которая длится уже 41 день, при этом четверо из них голодают уже девятый день. Накануне вечером один из них зашил себе рот.



За состоянием голодающих следят мобилизованные неподалеку бригады Скорой помощи. По словам бастующих, у голодающих наблюдается падение уровня сахара в крови, а также резкая потеря веса.



Бастующие утверждают, что им пришлось прибегнуть к таким формам протеста, так как руководство компании, а также власти Грузии игнорируют проблему.



«Мы призываем власти подключиться к решению проблемы, дошедшей до критического предела, не допустить, чтобы жизнь и здоровье голодающих оказались под угрозой, потому что для голодающих важна каждая минута», — указано в заявлении профсоюза «Лабори»



Организация «Центр социальной справедливости» обратилась в Национальный контакт центр ОЭСР (Организа́ция экономического сотрудничества и развития) в Швеции с просьбой защитить права бастующих сотрудников «Evolution Georgia».



«Поданная нами жалоба касается вопиющего нарушения стандартов, определенных руководящими принципами ОЭСР касательно принципов ответственного ведения бизнеса в соответствии с руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий, компанией «Evolution», действующей в Грузии. Среди них низкая заработная плата, вредные для здоровья условия труда, антисанитария и несоблюдение гигиенических норм на рабочих местах, жестокое отношение к работникам со стороны руководства компании и многие другие проблемы, связанные с условиями труда на предприятии», — говорится в сообщении.



Между тем в «Evolution Georgia» заявили, что в компании уважает право всех людей на самовыражение. «Мы признаем это право, если оно выражено в правовых рамках», – указали в компании.



До этого в «Evolution Georgia» заявили, что если ситуация, связанная с забастовкой сотрудников, не изменится, компания будет вынуждена расторгнуть договоры. Во вчерашнем сообщении компания подтверждает, что процесс сокращения начался и некоторые сотрудники уже уволены. В заявлении также упоминается, что масштабы сокращения могут постепенно увеличиваться.



Бастующие сотрудники «Evolution Georgia» начали голодовку 13 августа в 12 часов дня. Объявление о начале голодовки было сделано 8 августа.





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