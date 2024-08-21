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Хвича Кварацхелия стал отцом


21.08.2024   23:35


У форварда итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелия сегодня родился сын. Ребенка назвали Дамиане.

Напомним, что Хвича Кварацхелия срочно вылетел в Тбилиси после матча с «Вероной» чтобы присутствовать на родах. В матче он получил небольшую травму, однако сейчас чувствует себя хорошо и будет играть в следующем матче с «Болоньей».


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